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НовостиОбщество4 августа 2026 1:23

Алтайский свинокомплекс «МитПром» столкнулся с иском на 2,5 млн рублей

Истцом выступает федеральный центр из Казани, который занимается разработкой вакцин и оценкой безопасности для животных
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Детали судебной тяжбы пока не раскрыты

Детали судебной тяжбы пока не раскрыты

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зарегистрирован иск к крупнейшему в регионе свинокомплексу «МитПром». С предприятия требуют взыскать свыше 2,5 млн рублей, сообщает «Толк» со ссылкой на краевой арбитражный суд.

Истцом выступает ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» из Казани. Учреждение специализируется на разработке вакцин и тест-систем для животных, оценке экологической и эпизоотической безопасности, а также создании ветеринарных препаратов. Детали судебной тяжбы пока не раскрыты.

Это не первый крупный иск с участием «МитПрома». Сейчас предприятие также судится с управлением ветеринарии Алтайского края, требуя 608,4 млн рублей. Компания считает, что ей незаконно отказали в компенсации за изъятых свиней.