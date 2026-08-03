Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ливней, града и ветра

На улице необходимо держаться подальше от рекламных конструкций и не прятаться под деревьями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

По информации синоптиков, вечером 3 августа, 4, 5 и 6 августа на территории региона прогнозируются дожди и грозы. В отдельных районах возможны сильные и очень сильные осадки, интенсивные ливни, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и более.

В ГУ МЧС во время сильного ветра рекомендуют укрываться в капитальном здании. Дома следует закрыть окна, в том числе на балконе. На улице необходимо держаться подальше от рекламных конструкций и не прятаться под деревьями. Также не стоит находиться возле стен зданий, поскольку существует риск падения элементов кровли, фасадов и других конструкций. Автомобиль лучше поставить в гараж, а при его отсутствии — припарковать вдали от деревьев и ненадежно закрепленных объектов.

Водителям во время грозы советуют по возможности остановиться и переждать непогоду. Ливень значительно снижает видимость, ухудшает сцепление колес с дорожным покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и стать причиной аварии. Кроме того, в период грозы не рекомендуется находиться у водоемов и заниматься рыбалкой.

При возникновении угрозы жизни или если вы стали очевидцем происшествия, в котором могут пострадать люди, необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.