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НовостиОбщество3 августа 2026 12:18

Алтайский край оказался на 77 месте в рейтинге регионов по качеству дорог

Нормативным требованиям соответствуют только 39%
Александра САПОЖКОВА
Соседняя Республика Алтай заняла 78-е место

Соседняя Республика Алтай заняла 78-е место

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край оказался на 77-й строчке рейтинга российских регионов по качеству автомобильных дорог, подготовленного РИА Новости. Всего в исследование вошли 85 субъектов страны.

По данным исследования, на конец 2025 года в крае нормативным требованиям соответствовали 39% автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. При этом плотность дорог общего пользования с твердым покрытием в регионе составляет 195 километров на тысячу квадратных километров территории.

Соседняя Республика Алтай заняла 78-е место. Доля дорог, отвечающих установленным нормативам, там также составила 39%.

Последнюю позицию рейтинга вновь заняла Архангельская область, где требованиям соответствует лишь 17,2% дорог. Первое место досталось Москве, которая получила максимальный показатель — 100%.