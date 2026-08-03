Алтайский край оказался на 77 месте в рейтинге регионов по качеству дорог

Соседняя Республика Алтай заняла 78-е место Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край оказался на 77-й строчке рейтинга российских регионов по качеству автомобильных дорог, подготовленного РИА Новости. Всего в исследование вошли 85 субъектов страны.

По данным исследования, на конец 2025 года в крае нормативным требованиям соответствовали 39% автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. При этом плотность дорог общего пользования с твердым покрытием в регионе составляет 195 километров на тысячу квадратных километров территории.

Соседняя Республика Алтай заняла 78-е место. Доля дорог, отвечающих установленным нормативам, там также составила 39%.

Последнюю позицию рейтинга вновь заняла Архангельская область, где требованиям соответствует лишь 17,2% дорог. Первое место досталось Москве, которая получила максимальный показатель — 100%.