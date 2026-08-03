Николай Рябов официально вступил в должность прокурора Алтайского края

Николай Рябов Фото: Прокуратура Алтайского края.

Прокуратуру Алтайского края возглавил бывший начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов. Информация о новом руководителе опубликована на официальном сайте надзорного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение Совета Федерации. Как следует из данных краевой прокуратуры, к обязанностям прокурора Николай Рябов приступил 27 июля.

Николай Рябов имеет многолетний опыт работы в органах прокуратуры. В 2008–2013 годах он занимал должность первого заместителя прокурора Приморского края, с 2013 по 2019 год был прокурором Сахалинской области, а в 2019–2024 годах руководил прокуратурой Хабаровского края. Ему присвоен классный чин государственного советника юстиции третьего класса. Также он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудных знаков «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», а также памятных медалей «290 лет прокуратуре России» и «300 лет прокуратуре России».

До назначения в Алтайский край Рябов с 2024 года руководил управлением Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, предыдущий прокурор Алтайского края Антон Герман покинул должность с 1 июля.