Более 1300 учреждений пройдут приемку к новому учебному году на Алтае

Учреждения готовятся к 1 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в самом разгаре приёмка образовательных учреждений к предстоящему учебному году. Мероприятия, которые продлятся до 12 августа, затронут все 69 муниципальных образований региона, сообщает краевое Минобразования.

С 3 августа, согласно утверждённому плану-графику, проверки начались в большинстве территорий края. Всего проверки пройдут более 1300 учреждений. В их числе школы, детские сады, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования, а также организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они проходят тщательный контроль со стороны межведомственных комиссий. Помимо этого, приёмке подлежат образовательные объекты, находящиеся в ведении региональных министерств здравоохранения, спорта и культуры.

В профильном отделе Министерства образования и науки региона пояснили, что подготовительные мероприятия охватывают широкий круг вопросов. В их число входит кадровое обеспечение учреждений, проведение плановых косметических ремонтов, технический осмотр школьных автобусов и утверждение маршрутов для безопасного подвоза учащихся.

В ходе проверки эксперты оценивают санитарно-гигиеническое состояние помещений, антитеррористическую защищённость объектов, состояние асфальтового покрытия на подходах к школам, обеспечение доступной среды для маломобильных групп граждан, исправность инженерных коммуникаций и полноту укомплектования штата педагогическими кадрами.

Повышенное внимание уделяется вопросам безопасности, техническому состоянию зданий и благоустройству прилегающих территорий.