На Алтае завершилась летняя профильная смена «Робототехника — 2026»

Юные инженеры разрабатывали самые разнообразные модели роботов. Фото: Минобразования АК

В Алтайском крае подошла к концу летняя профильная смена «Робототехника — 2026», участниками которой стали 30 школьников с 5-го по 10-й класс, проявляющих интерес к инженерии, программированию и созданию интеллектуальных систем, сообщает Минобразования региона.

Мероприятие проходило на площадке регионального центра для одарённых детей «Талант 22». В рамках программы были организованы теоретические занятия и практические работы по модулям: Lego-робототехника, программирование, трёхмерное моделирование и другим.

Основная задача интенсива заключалась в том, чтобы подготовить ребят к решению прикладных производственных задач и созданию собственных инновационных разработок. В процессе обучения у школьников развивали критическое мышление, алгоритмические способности, инженерные навыки и умение работать в коллективе.

Так, на занятиях по Lego-робототехнике участники знакомились с алгоритмическими конструкциями, основами механики и базовыми инженерными приёмами, а также пробовали свои силы в различных робототехнических состязаниях.

Юные инженеры разрабатывали самые разнообразные модели: «Робота-гардеробщика», «Робота-художника по тортам», «Робота-курьера для тайги», «Сортировщика боеприпасов», «Автоматическую тележку», «Умную сигнализацию», а также игры на реакцию и тренировку памяти.