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НовостиОбщество3 августа 2026 7:31

В алтайском селе Карамышево обновляют краевой участок трассы

Дорожники уже завершили демонтаж старого асфальтового слоя
Александра САПОЖКОВА
Общая длина ремонтируемого отрезка составляет 3,5 километра

Общая длина ремонтируемого отрезка составляет 3,5 километра

Фото: Минтранс Алтайского края.

В Змеиногорском районе силами специалистов Юго-Западного ДСУ ведётся ремонт участка дороги Змеиногорск - Карамышево - Октябрьский - Саратовка - К-03. В настоящий момент ремонтные работы сосредоточены в селе Карамышево, где подрядная организация занимается обновлением дорожного полотна протяжённостью 2,4 километра.

На текущий момент дорожники уже завершили демонтаж старого асфальтового слоя методом фрезерования, устроили основание из щебёночно-песчаной смеси и уложили два асфальтобетонных слоя. В ближайшей перспективе бригады приступят к укреплению обочин и нанесению горизонтальной разметки с использованием термопластика со светоотражающими стеклянными элементами. Белые осевые линии с высокой видимостью будут чётко обозначать границы встречных потоков, а также обеспечат хорошую ориентацию на дороге в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Общая длина ремонтируемого отрезка составляет 3,5 километра. В текущем году планируется обновить 2,4 километра, тогда как оставшиеся 1,1 километра приведут к нормативным показателям в 2027 году. На реконструкцию всего участка выделено свыше 130 миллионов рублей.

Обновление этой дороги имеет особое значение для местных жителей — прежде покрытие находилось в сильно изношенном состоянии, и после завершения всех этапов работ проезд по нему станет значительно более удобным и надёжным.