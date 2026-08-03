В алтайском селе Карамышево обновляют краевой участок трассы

Общая длина ремонтируемого отрезка составляет 3,5 километра Фото: Минтранс Алтайского края.

В Змеиногорском районе силами специалистов Юго-Западного ДСУ ведётся ремонт участка дороги Змеиногорск - Карамышево - Октябрьский - Саратовка - К-03. В настоящий момент ремонтные работы сосредоточены в селе Карамышево, где подрядная организация занимается обновлением дорожного полотна протяжённостью 2,4 километра.

На текущий момент дорожники уже завершили демонтаж старого асфальтового слоя методом фрезерования, устроили основание из щебёночно-песчаной смеси и уложили два асфальтобетонных слоя. В ближайшей перспективе бригады приступят к укреплению обочин и нанесению горизонтальной разметки с использованием термопластика со светоотражающими стеклянными элементами. Белые осевые линии с высокой видимостью будут чётко обозначать границы встречных потоков, а также обеспечат хорошую ориентацию на дороге в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Общая длина ремонтируемого отрезка составляет 3,5 километра. В текущем году планируется обновить 2,4 километра, тогда как оставшиеся 1,1 километра приведут к нормативным показателям в 2027 году. На реконструкцию всего участка выделено свыше 130 миллионов рублей.

Обновление этой дороги имеет особое значение для местных жителей — прежде покрытие находилось в сильно изношенном состоянии, и после завершения всех этапов работ проезд по нему станет значительно более удобным и надёжным.