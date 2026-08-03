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НовостиОбщество3 августа 2026 6:17

На Алтае более 4 тыс. пенсионеров старше 80 лет получили повышенную пенсию

В среднем прибавка составила около 10 950 рублей
Александра САПОЖКОВА
При наступлении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое

При наступлении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 4 тысяч жителей Алтайского края, перешагнувших 80-летний рубеж, получили увеличенные пенсионные выплаты и надбавку на уход. В среднем прибавка к пенсии составила около 10 950 рублей. Все доплаты были произведены в беззаявительном порядке — пенсионерам не потребовалось обращаться с заявлениями в ведомства, сообщили в реготделении Соцфонда.

При наступлении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. В текущем году её стандартный размер составляет почти 9 585 рублей, а для граждан, достигших указанного возраста, — порядка 19 170 рублей. Помимо этого, пожилым людям положена компенсационная надбавка по уходу: для получателей страховой пенсии она составляет около 1 414 рублей, для тех, кому назначены социальные или иные государственные пенсии, — чуть более 1 691 рубля.

При этом следует учитывать, что гражданам, которым ранее была установлена инвалидность I группы, удвоенная фиксированная выплата назначается сразу с момента оформления пенсии, и по достижении 80 лет повторное повышение не производится.

Для трудоспособных граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, этот период включается в страховой стаж. При документальном подтверждении ухода за каждый полный год начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

С 1 января 2027 года вступают в силу новые правила учёта периодов ухода: для их включения в стаж ухаживающему лицу потребуется подать заявление до начала ухода, затем ежегодно подтверждать факт его продолжения, а также получить согласие от самого нетрудоспособного гражданина. Однако те, кто осуществлял уход в 2026 году или ранее, могут оформить эти периоды по прежнему порядку — соответствующая возможность сохранится до конца 2027 года.

Нововведения не коснутся получателей ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы: для них правила учёта стажа остаются неизменными, а назначение выплат по-прежнему происходит без подачи заявлений.

Все периоды ухода фиксируются в индивидуальном лицевом счёте (ИЛС) гражданина. Получить выписку о состоянии счёта можно в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг.