На Алтае более 4 тыс. пенсионеров старше 80 лет получили повышенную пенсию

При наступлении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 4 тысяч жителей Алтайского края, перешагнувших 80-летний рубеж, получили увеличенные пенсионные выплаты и надбавку на уход. В среднем прибавка к пенсии составила около 10 950 рублей. Все доплаты были произведены в беззаявительном порядке — пенсионерам не потребовалось обращаться с заявлениями в ведомства, сообщили в реготделении Соцфонда.

При наступлении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. В текущем году её стандартный размер составляет почти 9 585 рублей, а для граждан, достигших указанного возраста, — порядка 19 170 рублей. Помимо этого, пожилым людям положена компенсационная надбавка по уходу: для получателей страховой пенсии она составляет около 1 414 рублей, для тех, кому назначены социальные или иные государственные пенсии, — чуть более 1 691 рубля.

При этом следует учитывать, что гражданам, которым ранее была установлена инвалидность I группы, удвоенная фиксированная выплата назначается сразу с момента оформления пенсии, и по достижении 80 лет повторное повышение не производится.

Для трудоспособных граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, этот период включается в страховой стаж. При документальном подтверждении ухода за каждый полный год начисляется 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента.

С 1 января 2027 года вступают в силу новые правила учёта периодов ухода: для их включения в стаж ухаживающему лицу потребуется подать заявление до начала ухода, затем ежегодно подтверждать факт его продолжения, а также получить согласие от самого нетрудоспособного гражданина. Однако те, кто осуществлял уход в 2026 году или ранее, могут оформить эти периоды по прежнему порядку — соответствующая возможность сохранится до конца 2027 года.

Нововведения не коснутся получателей ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы: для них правила учёта стажа остаются неизменными, а назначение выплат по-прежнему происходит без подачи заявлений.

Все периоды ухода фиксируются в индивидуальном лицевом счёте (ИЛС) гражданина. Получить выписку о состоянии счёта можно в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг.