На ремонт барнаульского «Пентагона» выделят более 346 млн рублей

Здание находится на ул. Молодежная. Фото: пресс-служба АГАУ

Алтайский государственный аграрный университет (АГАУ) объявил тендер на капремонт своего общежитиям на ул. Молодежная, известного среди студентов как «Пентагон». На эти цели вуз готов выделить более 346 миллионов рублей, соответствующая информация опубликована на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает Банкфакс.

Документация об электронном аукционе была размещена 30 июля, стартовая стоимость контракта - свыше 346,7 миллиона рублей. Согласно техническому заданию, подрядной организации предстоит провести полную замену всех внутренних коммуникаций: систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также электрических сетей и осветительных приборов. Кроме того, в перечень работ включены модернизация пожарной сигнализации и вентиляционной системы. Помимо внутренних инженерных сетей, исполнителю предстоит отремонтировать кровлю и крыльцо главного входа, а также установить новые оконные блоки.

Завершить все ремонтные работы подрядчик обязан до конца 2027 года. Приём заявок на участие в электронном аукционе продлится до 18 августа, а подведение итогов и определение победителя запланированы на 21 августа.