Гепатит С выявили у 73 жителей Республики Алтай с начала года

Своевременное выявление заболевания имеет особо важное значение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года более 28 тысяч жителей Республики Алтай обследовались на гепатит С в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», сообщает региональное правительство.

По итогам проведенного обследования хронический вирусный гепатит С диагностировали у 73 человек. Полностью завершить курс терапии уже смогли 66 пациентов.

Лечение для выявленных пациентов организуют в амбулаторных условиях либо в дневном стационаре.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения региона, гепатит С представляет собой воспалительное заболевание печени, которое может длительное время протекать бессимптомно. При этом в тяжелых случаях болезнь способна привести к развитию цирроза и рака печени, поэтому своевременное выявление заболевания имеет особо важное значение.