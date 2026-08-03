Реконструктора для боевой машины десанта ищут в Барнауле

Пл. Ветеранов в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский государственный краеведческий музей объявил аукцион на выполнение работ по демилитаризации боевой машины десанта БМД-1 и подготовке ее к использованию в качестве музейного экспоната. Информация о закупке опубликована на портале ЕИС «Закупки», пишет Толк.

Согласно документации, максимальная стоимость контракта составляет 800 тысяч рублей. Подрядчику предстоит демонтировать вооружение машины, сохранив ее внешний облик для дальнейшей эксплуатации в качестве экспоната. В перечень работ также входит заделка открытых технологических отверстий и наружная окраска техники.

Скорее всего, речь идет о реконструкции памятника на площади Ветеранов, где расположен обновленный Музей военной истории и мемориальный комплекс с образцами военной техники. Рядом с БМД-1 находятся танк Т-62 и артиллерийские орудия.

Работы необходимо начать после подписания контракта и завершить не позднее 2 ноября 2026 года. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 7 августа, а имя победителя станет известно 11 августа.