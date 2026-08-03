В День города в Барнауле запретят продажу алкоголя

Планируется открыть семь тематических площадок с участием не менее 60 субъектов предпринимательства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 сентября Барнаул будет отмечать 296-летие. В этот день будет действовать ограничение на продажу алкоголя.

По словам председателя комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Натальи Кротовой, в городе традиционно введут ограничения с 9:00 до 22:00 на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, для обеспечения общественного порядка.

Она отметила, что на праздничных площадках будет организована продажа уличной еды, фудкорты, пройдут дегустации и мастер-классы. Планируется открыть семь тематических площадок с участием не менее 60 субъектов предпринимательства.

На площади Свободы, где развернутся основные события, будет действовать не менее 30 торговых точек.