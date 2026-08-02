В Барнауле пожарные извещатели установили уже в 104 семьях

Установка пожарных извещателей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле продолжается установка пожарных извещателей в жилых помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Программа стартовала в начале лета, сейчас идёт второй этап. В приоритете — многодетные и малоимущие семьи, а также те, кто находится в социально опасном положении. Датчики также устанавливают в муниципальных квартирах.

Координацией занимаются Управление социальной защиты, Управление по делам ГОЧС и администрации районов. На текущий момент установлено 208 извещателей в 104 семьях. В муниципальном жилье смонтировано 45 датчиков в 26 квартирах: 11 в Железнодорожном районе, 21 в Октябрьском и 13 в Ленинском.

В планах — обеспечить извещателями 582 семьи. Для муниципального жилья предусмотрено 108 автономных дымовых пожарных извещателей «Рубеж» для установки в 64 квартирах.

Управление по делам ГОЧС рекомендует жителям самостоятельно приобретать и устанавливать датчики угарного газа и дымовые извещатели. Это недорогое и простое в монтаже оборудование, которое может спасти жизнь при пожаре.