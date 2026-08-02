Власти Алтайского края поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

2 августа отмечается День железнодорожника Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко обратились к работникам и ветеранам железнодорожной отрасли с поздравлениями по случаю Дня железнодорожника.

В обращении подчёркивается, что железные дороги являются важнейшей частью транспортной системы региона. По территории Алтайского края проложено почти 1,6 тысячи километров стальных магистралей. В отрасли заняты около 8 тысяч специалистов, которые обеспечивают круглосуточное стабильное и безопасное сообщение. Благодаря их работе развиваются межрегиональные и приграничные связи, реализуются инфраструктурные проекты.

В прошлом году железнодорожным транспортом в крае перевезено свыше 8 млн пассажиров и порядка 9 млн тонн грузов. В регионе продолжается развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава. Особое внимание уделяется пригородному сообщению: на субсидирование льготного проезда из краевого бюджета в 2026 году направляется более 860 млн рублей.

Фирменные поезда «Просторы Алтая», «Калина красная» и «Восток» пользуются популярностью у жителей и гостей региона. Политики пожелали железнодорожникам профессиональных успехов, здоровья и новых горизонтов.