В Барнауле в августе пройдут бесплатные занятия по здоровому питанию

Расписание занятий

В августе в Барнауле продолжатся занятия в школах здоровья, организованных Краевым центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Все мероприятия бесплатные, приглашают всех желающих, сообщили в центре.

5 августа в 10:00 на улице Сиреневой, 9/корпус 2 пройдёт мастер-класс «Принципы здорового питания». Запись по телефону (3852) 42-70-19.

19 августа в 10:00 на улице Ползунова, 23 состоится лекция «Питание. Вредные продукты». Телефон для записи (3852) 63-18-43.

26 августа в 10:00 там же проведут занятие «Совершенствование коммуникаций за счет учета индивидуальных особенностей личности». Запись по тому же номеру.