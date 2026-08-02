Более 30 видов меда представят на ярмарке в Барнауле

Ярмарка меда Фото: Александр ХИТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле с 3 по 31 августа на площади Сахарова будет работать традиционная ярмарка мёда. Посетителей ждут ежедневно с 10:00 до 18:00. Более 30 видов мёда представят пчеловоды со всего Алтайского края, сообщили в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

На площадке можно будет попробовать и купить предгорный, горный, таёжный, луговой мёд, а также редкие сорта с краснокнижных медоносных растений региона. Кроме того, в продаже будут медовые напитки — сбитни и взвары, а также пыльца, забрус, маточное молочко, трутневый гомогенат, продукты на основе пчелиного подмора, экстракт восковой моли, перга и прополис.

Центральным событием ярмарки станет краевой праздник «Медовый Спас на Алтае», который пройдёт 14 августа в 16-й раз. Мероприятие приурочено ко Дню пчеловода Алтайского края. На праздник съедутся пчеловоды, переработчики мёда и ремесленники из разных районов. В программе — выступления фольклорных коллективов, конкурсы и розыгрыш лотереи «Медовый запас».