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НовостиОбщество2 августа 2026 8:50

В Романовском районе после капремонта открыли Закладинскую школу

На обновление учреждения направили 68 млн рублей, из них федеральные, краевые и муниципальные средства
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Фото из канала Виктора Томенко в "Макс"

Фото из канала Виктора Томенко в "Макс"

В Романовском районе Алтайского края после капитального ремонта открыли Закладинскую школу. Образовательное учреждение, построенное ещё в середине прошлого века, требовало существенных обновлений. Это первая из 32 школ, ремонт которых планируется завершить в этом сезоне по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщил губернатор Виктор Томенко.

Общая сумма вложений составила 68 млн рублей. В ходе ремонта обновили несущие конструкции и фасад, отремонтировали инженерные системы, отделку и провели благоустройство территории. Для кабинетов химии, физики, информатики, технологии и спортивного зала закупили новое оборудование.

В этом сезоне капитальные ремонты образовательных учреждений ведутся по всему краю. Среди объектов — лицей №6 в Рубцовске, Чистоозерская школа в Завьяловском районе, Кашкарагаихинская школа в Тальменском районе. Ход работ находится на постоянном контроле властей. Специалисты следят как за сроками, так и за качеством ремонта.