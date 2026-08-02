За полгода 2125 почетных доноров в Барнауле получили ежегодную выплату

Всё больше людей присоединяется к донорскому движению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае обладателям знаков «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР» предоставляется ежегодная денежная выплата. За первое полугодие 2026 года её получили 2125 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 2096, сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.

Рост числа получателей говорит о том, что всё больше людей присоединяется к донорскому движению. Среди новичков этого года — барнаулец Константин Карасев, сотрудник МЧС Алтайского края. Впервые он сдал кровь на пятом курсе института МВД в Иркутске, когда его товарищ по учёбе получил ранение. Константин не раздумывая пришёл на помощь. У него вторая отрицательная группа крови с редким фенотипом, что делает его донорство особенно ценным. С 2008 года он продолжает сдавать кровь в Барнауле, и его примеру всё чаще следуют коллеги.

«Считаю, что нагрудным знаком и удостоверением "Почётный донор России" по праву можно гордиться, буду продолжать сдавать кровь, чтобы помогать людям», — отметил Константин Карасев.

Выплата предоставляется независимо от получения других мер социальной поддержки. Заявление можно подать на портале «Госуслуги».