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НовостиОбщество2 августа 2026 5:47

Три четверти барнаульцев никогда не опаздывают на работу

Опрос показал, что среди работников старше 45 лет пунктуальных больше — 80%, среди молодёжи — 70%.
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активных барнаульцев, работающих по фиксированному графику на территории работодателя. Три четверти респондентов назвали себя исключительно пунктуальными, сообщили в сервисе.

Среди сотрудников старше 45 лет никогда не опаздывают 80%, среди тех, кто младше — 70%. Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного: 3% задерживаются несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, 12% — несколько раз в год.

Главные причины опозданий — транспортные проблемы. 32% указали на задержку автобусов, 28% — на пробки. 16% сослались на форс-мажор, 10% признались, что проспали, 8% помешали личные дела, 6% — семейные обязанности. Ещё 4% отметили, что не успевают из-за долгой дороги, а 2% — из-за низкой мотивации.