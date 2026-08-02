Губернатор и спикер АКЗС поздравили десантников с Днём ВДВ

2 августа отмечается День ВДВ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко обратились к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск с поздравлениями по случаю профессионального праздника.

«Этот день объединяет поколения десантников – людей особой закалки, для которых честь, мужество, верность воинскому долгу и безусловная преданность Родине являются главными жизненными принципами», - говорится в обращении.

Политики отметили, что жители Алтайского края гордятся земляками, служившими в ВДВ и продолжающими традиции предыдущих поколений. Особые слова благодарности адресованы ветеранам, которые участвуют в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи и передают подрастающему поколению лучшие традиции воинского братства. Десантникам пожелали крепкого здоровья, удачи и благополучия.