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НовостиОбщество2 августа 2026 4:28

Губернатор и спикер АКЗС поздравили десантников с Днём ВДВ

Виктор Томенко и Александр Романенко обратились к десантникам Алтайского края
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
2 августа отмечается День ВДВ

2 августа отмечается День ВДВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко обратились к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск с поздравлениями по случаю профессионального праздника.

«Этот день объединяет поколения десантников – людей особой закалки, для которых честь, мужество, верность воинскому долгу и безусловная преданность Родине являются главными жизненными принципами», - говорится в обращении.

Политики отметили, что жители Алтайского края гордятся земляками, служившими в ВДВ и продолжающими традиции предыдущих поколений. Особые слова благодарности адресованы ветеранам, которые участвуют в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи и передают подрастающему поколению лучшие традиции воинского братства. Десантникам пожелали крепкого здоровья, удачи и благополучия.