В барнаульском садоводстве «Текстильщик» вечером загорелась баня

В результате пожара повреждены крыша, потолок и стены строения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 1 августа вечером произошёл пожар в садоводстве «Текстильщик» в Индустриальном районе. Загорелась баня. На момент прибытия первых подразделений МЧС из-под крыши деревянной постройки шёл густой дым, огонь уже распространился по внутренним конструкциям, сообщили в краевом МЧС.

Пожарные остановили дальнейшее распространение пламени. В результате пожара повреждены крыша, потолок и стены строения. Площадь горения составила около 35 квадратных метров. В тушении участвовали две автоцистерны и семь человек личного состава. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 11 пожаров, четыре из них — в жилом секторе.