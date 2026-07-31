Жители Новосибирской области получили сроки за стрельбу в алтайском селе

Приговор еще не вступил в силу Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае вынесен приговор трем жителям Новосибирской области за хулиганство со стрельбой в селе Боровиха Первомайского района. В сентябре 2024 года они приехали в село по просьбе знакомого, чтобы разобраться с его односельчанами, сообщает СУ СК и прокуратура края.

Ночью компания из более чем десяти человек на нескольких машинах прибыла в Боровиху. Они спровоцировали конфликт в местном баре, после чего вышли на улицу и начали стрелять из травматического оружия по людям. Также они избили одного из жителей села. В результате пострадали шесть человек, среди них несовершеннолетний.

Троих активных участников задержали. Суд назначил двоим по 2,5 года лишения свободы, одному - 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Организатор и его знакомый будут судиться отдельно. Приговор еще не вступил в силу, его изучат в апелляционном порядке.