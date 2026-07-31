Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 10:13

В импортных растениях из Китая нашли опасного вредителя в Алтайском крае

Табачная белокрылка поражает более 600 видов растений
Павел БАСТРЫГИН
Партия зараженных лепидиумов не попала в продажу. Фото: Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Партия зараженных лепидиумов не попала в продажу. Фото: Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили карантинных вредителей в партии декоративных растений из Китая. В 175 образцах лепидиумов, используемых для создания букетов, выявили пупарии табачной белокрылки, сообщает ведомство.

О факте обнаружения уведомили Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия мер. Табачная белокрылка поражает более 600 видов растений - от овощных и бахчевых до декоративных и лесных. Вредитель высасывает соки из тканей и распространяет опасные вирусные инфекции.

Насекомое переносит более сотни патогенов, способных уничтожить урожай. Российское законодательство строго запрещает импорт растений с этим вредителем. Партия зараженных лепидиумов не попала в продажу.