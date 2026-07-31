В импортных растениях из Китая нашли опасного вредителя в Алтайском крае

Партия зараженных лепидиумов не попала в продажу. Фото: Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Специалисты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обнаружили карантинных вредителей в партии декоративных растений из Китая. В 175 образцах лепидиумов, используемых для создания букетов, выявили пупарии табачной белокрылки, сообщает ведомство.

О факте обнаружения уведомили Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай для принятия мер. Табачная белокрылка поражает более 600 видов растений - от овощных и бахчевых до декоративных и лесных. Вредитель высасывает соки из тканей и распространяет опасные вирусные инфекции.

Насекомое переносит более сотни патогенов, способных уничтожить урожай. Российское законодательство строго запрещает импорт растений с этим вредителем. Партия зараженных лепидиумов не попала в продажу.