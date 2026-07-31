В Барнауле начали строить музыкальную школу за 943 млн рублей

На строительство выделено 942,8 млн рублей из бюджетов всех уровней Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле стартовало строительство новой музыкальной школы в Индустриальном районе. Объект возводят в квартале 2001 в границах улиц Лазурной, Балтийской, Малахова и проезда Северного Власихинского, сообщает мэрия.

На строительство выделено 942,8 млн рублей из бюджетов всех уровней. Из них 587,9 млн - из федерального, 189,3 млн - из краевого, 165,6 млн - из городского. Контракт заключен с ООО «Век-Строй». Школа рассчитана на 600 учащихся, занятия будут проходить в две смены. Площадь здания превысит 6 тысяч квадратных метров.

В четырехэтажном блоке разместятся вестибюль, актовый зал на 129 мест, библиотека, классы для групповых и индивидуальных занятий, оркестровые и хореографические классы, эстрадный зал и студия звукозаписи. В двухэтажном блоке - зрительный зал на 429 мест с эстрадой, хранилище костюмов и мастерская по ремонту инструментов. Сейчас на площадке подготовили котлован и начали забивку свай.

«Для самого густонаселенного, динамично развивающегося Индустриального района строительство не только учебных аудиторий, но и двух актовых залов позволит проводить мероприятия для всех жителей города», - сказала сенатор Наталья Кувшинова.

Завершить строительство планируют летом 2028 года. Это первый масштабный культурный объект в Барнауле за последние десять лет.