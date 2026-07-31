Золошлаки, бутылки и мешки: в Алтайском крае ликвидировали три свалки

Отходы убрали в селах Санниково и Фирсово, а также в БарнаулеФото: Минприроды Алтайского края

Специалисты Минприроды Алтайского края выявили и ликвидировали три несанкционированные свалки в регионе. Отходы убрали в селах Санниково и Фирсово Первомайского района, а также в Барнауле, сообщает ведомство.

В Санниково на улице Ефремова обнаружили свалку площадью 13 квадратов с мешками мусора, ветками и золошлаковыми отходами. Собственник участка убрал все после разъяснительной беседы.

В Фирсово на Почтовой улице захламление заняло около 15 квадратов, там также лежали золошлаковые отходы. Арендатор не только ликвидировал свалку, но и усилил контроль за территорией.

Отходы убрали в селах Санниково и Фирсово, а также в БарнаулеФото: Минприроды Алтайского края

В Барнауле на Цеховой, 12 площадь навала мусора достигла 20 квадратов. Там обнаружили бутылки, мешки, обломки тары и полиэтиленовые пакеты. Минприроды направило информацию в мэрию, сейчас участок очищен.

Работа по выявлению и ликвидации свалок в регионе продолжается.