82 жителя Алтая пострадали от клещей за неделю

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 82 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 82 человека. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 6910 случаев, среди пострадавших - 1783 жителя Барнаула, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Зафиксировано 187 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, 44 - на иксодовый клещевой боррелиоз, 26 - на клещевой энцефалит. Среди заболевших есть дети.

При исследовании снятых с людей клещей в 17,1% обнаружен возбудитель боррелиоза, в 4,3% - вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от зараженных клещей назначено профилактическое лечение.

При выходе на природу рекомендуется использовать репелленты и осматривать одежду.