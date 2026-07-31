Охотникам на Алтае будут платить по 1000 рублей за каждую добытую лису

Выплата перечисляется в течение 15 дней после положительного решения Фото: Константин НАГОВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Алтайского края утвердило порядок выплат охотникам за добычу лисиц. Согласно постановлению, за каждую особь старше шести месяцев можно получить 1000 рублей. Мера будет действовать в течение 2026 года.

Чтобы получить деньги, охотнику необходимо оформить акт добычи у уполномоченного лица – госохотинспектора, специалиста «Алтайприроды» или представителя охотпользователя. После этого тушку нужно герметично упаковать и сдать в ветучреждение по месту охоты не позднее трех месяцев со дня добычи. Услуги по утилизации оплачивает сам охотник.

Затем в Минприроды региона подаются заявление, копия разрешения на добычу, акты и банковские реквизиты. Ведомство рассматривает документы в течение 30 дней, выплата перечисляется в течение 15 дней после положительного решения.