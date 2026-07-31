Блогершу из Бийска осудили на три года за продажу интимного контента

В ближайшие три года девушке запрещено менять место жительства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор уроженке Бийска, известной в сети под псевдонимом Соня Мармеладова (настоящая фамилия Вершинина). Девушку признали виновной в изготовлении и распространении порнографии, сообщает Mash.

Несколько лет назад Вершинина переехала в столицу, где начала активно продавать откровенный контент в закрытых каналах. На приватных публикациях она заработала более 30 миллионов рублей.

На оглашение решения блогерша приехала с вещами для следственного изолятора, однако суд назначил ей три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Фигурантка полностью признала вину, раскаялась и просила суд о снисхождении.

По решению инстанции в доход государства конфисковали 4,8 миллиона рублей со счетов осужденной и ее смартфон iPhone 16 Pro Max. Часть личных вещей и пикантный съемочный реквизит, изъятые во время обысков, ей вернули. В ближайшие три года девушке запрещено менять место жительства, выходить в интернет и заниматься администрированием сайтов.