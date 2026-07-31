Барнаульские застройщики присматриваются к Горному Алтаю для элитных поселков

В районе Аи могут появиться более доступные коттеджи Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульская компания «АлтЭКОАрт» готовит два проекта поселков в Республике Алтай. Причина – в Барнауле и пригороде практически не осталось свободной земли для коттеджной застройки, сообщает «Толк» со ссылкой на руководителя компании Александра Верясова.

Одна площадка расположена в районе поселка Ая, вторая – возле села Аскат. Власти региона отмечают, что свободных участков в Горном Алтае тоже немного, поэтому девелопер договаривается напрямую с собственниками земли и предлагает им бизнес-планы для совместной реализации.

В районе Аи могут появиться более доступные коттеджи. А вот в Аскате цена одного дома может составить около 30 млн рублей – из-за дороговизны земли. Поселок, скорее всего, будет ориентирован на состоятельных покупателей из центральной части России.

Интерес к Горному Алтаю проявляют и другие барнаульские застройщики. «Мой Дом» строит апарт-комплекс «Карлуу». Однако для старта проектов необходимо решить вопросы логистики стройматериалов и размещения рабочих, отмечают эксперты.