Житель Барнаула получил 11 лет за помощь террористам через мессенджер

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае вынесен приговор местному жителю за пособничество террористической организации. Следственный комитет и ФСБ доказали его причастность к деятельности запрещенной в России международной структуры, сообщают региональные управления ведомств.

С марта по май 2022 года мужчина, разделявший идеологию террористов, через мессенджер вышел на связь с их представителем. По его заданию фигурант создал несколько аккаунтов, после чего передал коды доступа и номера телефонов кураторам. Таким образом он обеспечил террористическую организацию средствами связи.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений СК и ФСБ. Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, первые 3 года он проведет в тюрьме.