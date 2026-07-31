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НовостиОбщество31 июля 2026 4:40

В Барнауле перекроют несколько улиц из-за ремонта теплосетей и канализации

Ограничения начнутся с 31 июля и продлятся до конца сентября
Павел БАСТРЫГИН
С 1 августа по 30 сентября ограничат движение на нескольких участках улицы Челюскинцев

С 1 августа по 30 сентября ограничат движение на нескольких участках улицы Челюскинцев

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле вводятся временные ограничения движения на нескольких участках города из-за ремонта теплосетей, строительства канализационных и водопроводных сетей, сообщает пресс-служба мэрии.

С 20:00 31 июля до 08:00 1 августа перекроют улицу Линейную в районе дома №142 по улице Водопроводной из-за повреждения двух трубопроводов диаметром 200 мм.

С 20:00 31 июля до 08:00 1 августа перекроют улицу Линейную

С 20:00 31 июля до 08:00 1 августа перекроют улицу Линейную

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

С 1 августа по 30 сентября ограничат движение на нескольких участках улицы Челюскинцев. Работы пройдут на нечетной стороне от Шевченко до Партизанской и на четной стороне от Шевченко до Молодежной. Также перекроют прилегающие переулки и пересечения.

С 1 по 26 августа ограничат правую полосу проспекта Социалистического от Никитина до Короленко для реконструкции канализации.

С 1 по 26 августа ограничат правую полосу проспекта Социалистического от Никитина

С 1 по 26 августа ограничат правую полосу проспекта Социалистического от Никитина

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

С 3 по 10 августа перекроют участок Чернышевского у дома №39.

С 3 по 10 августа перекроют участок Чернышевского у дома №39

С 3 по 10 августа перекроют участок Чернышевского у дома №39

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Водителей просят планировать маршруты заранее и соблюдать требования временных знаков.