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НовостиОбщество31 июля 2026 4:07

На строительство обхода Бийска в Алтайском крае заложили почти 3 млрд рублей

Финансирование распределят на несколько лет, работы начнутся в 2027 году
Павел БАСТРЫГИН
Работы начнутся в 2027 году

Работы начнутся в 2027 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В план-график «Алтайавтодора» включили строительство дороги в обход Бийска. Объем финансирования составляет около 2,9 млрд рублей, деньги планируют распределить на несколько ближайших лет, сообщает «Толк» со ссылкой на данные госзакупок.

Первый транш в размере 196,7 млн рублей выделят в 2027 году, еще 845,3 млн – в 2028-м, остальные 1,8 млрд – в последующие годы. Сумма пока предварительная, она может измениться после проведения конкурсных процедур.

Новая двухполосная дорога длиной соединит Чуйский тракт с трассой Бийск – Белокуриха, минуя город. Она будет соответствовать нормам III категории с расчетной скоростью 100 км/ч. Трасса пройдет через лесной массив, для этого изымут земли лесного фонда.

На месте примыкания к Чуйскому тракту построят новый путепровод длиной 83 метра, в конце маршрута появится кольцевая развязка. Проект разработал институт «Алтайиндорпроект».