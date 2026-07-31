Жителям Алтайского края рассказали, как правильно подать иск в суд

Памятка поможет избежать ошибок и сэкономить время Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по обеспечению деятельности мировых судей опубликовало памятку для граждан и организаций, планирующих обращение в суд. Для того чтобы иск приняли к рассмотрению, необходимо строго соблюдать требования статей 131 и 132 ГПК РФ, сообщает ведомство.

В исковом заявлении обязательно указать наименование суда, данные истца и ответчика, суть нарушения прав и конкретные требования. Также нужно описать обстоятельства дела, приложить подтверждающие доказательства, рассчитать цену иска и сумму взыскания. Важно отразить соблюдение досудебного порядка, если это предусмотрено законом.

К заявлению прилагаются документы: квитанция об уплате госпошлины (или ходатайство об отсрочке), доверенность для представителя, доказательства по делу и подтверждение отправки копий иска другим участникам процесса.

Если требования не выполнены, мировой судья оставляет иск без движения до устранения недостатков.