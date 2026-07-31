Цены на Алтае за неделю: подорожал борщевой набор и рис, подешевели огурцы

Сильнее всего дешевеют огурцы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» проанализировала свежие данные Алтайкрайстата о стоимости продуктов и услуг в регионе на конец июля. За последнюю неделю месяца в крае заметно изменились ценники на бакалею, мясные изделия и сезонные овощи.

Дороже

В овощных отделах заметнее всего поднялась стоимость картофеля – килограмм прибавил почти 3% и обойдется в среднем в 80,93 рубля. Переписать ценники в большую сторону продавцам пришлось на яблоки (186,77 руб./кг), свежие помидоры (180,84 руб./кг), а также на капусту и морковь.

Среди бакалейных товаров ощутимо подорожала гречка: ее стоимость увеличилась на 4,5% и достигла 68,91 рубля за килограмм. Шлифованный рис стал дороже почти на 4,3 рубля – за килограмм теперь просят около 119,14 рубля. Потяжелели чеки и в молочных отделах: килограмм твердых и мягких сыров прибавил 2%, поднявшись до 945,37 рубля. На АЗС региона бензин марки АИ-98 перешагнул рубеж в 100 рублей за литр, а дизель подорожал до 91,65 рубля.

Дешевле

Впрочем, часть продуктов ушла в минус. Главный спад показали свежие огурцы, сбросившие сразу 8% – их цена опустилась до 93,38 рубля за килограмм. Вареная колбаса подешевела до 528,34 рубля, а замороженная неразделанная рыба – до 324,89 рубля за килограмм. Немного доступнее стали и макароны: средний ценник на них снизился до 112,96 рубля.