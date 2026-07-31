В Барнауле построят спорткомплекс с гостиницей и водоёмом

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.
В Барнауле одобрили строительство спортивного комплекса в Индустриальном районе. Участок площадью 62,8 тысячи квадратов на Власихинской, 204 окружен улицами Северный Власихинский проезд, Власихинской и проспектом Энергетиков, с севера примыкает к жилкомплексу «Камчатка», сообщает мэрия.
Проект предполагает четыре крытых спортсооружения, административно-хозяйственный блок, открытые площадки, гостиницу, кафе и зону отдыха с водоемом для спортивной рыбалки. Парковка рассчитана на 430 машино-мест, 45 из них для маломобильных групп.
«Фасады строений планируется отделать композитными материалами и сэндвич-панелями с художественными вставками, которые будут разработаны на следующем этапе проектирования», – отметил архитектор Владимир Золотов.
Фото: пресс-службы администрации Барнаула.
Участники градосовета рекомендовали уделить внимание пешеходной зоне как смысловому центру комплекса. С этим замечанием проект одобрили единогласно. Он будет строиться в пять очередей.
Также поддержан объект общепита в историческом центре на улице Льва Толстого, 13. Двухэтажное здание в стиле историзма рассчитано на 88 посадочных мест. Планируется, что здесь будет работать кухня на вывоз для близлежащих заведений.