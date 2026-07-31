В двух районах Алтая начали ремонт дорог к селам за полмиллиарда

В этом сезоне приведут в порядок свыше 10 км полотна в районах Фото: Минтранс Алтайского края.

В Усть-Калманском и Петропавловском районах начали обновление трассы Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка – Петропавловское – Смоленское. В этом сезоне приведут в порядок свыше 10 км полотна, сообщает краевой Минтранс.

В Усть-Калманском районе специалисты Южного ДСУ ремонтируют участок от въезда в село Новокалманка и по центру населенного пункта. На 3 км уже сняли старый асфальт, укрепят основание цементом, уложат два слоя покрытия и установят павильон для пассажиров. Работы продолжатся в 2027 году – всего обновят 6 км за 235 млн рублей.

В Петропавловском районе ремонт идет на 5 км за селом Николаевка. Здесь уже уложили основание из щебеночно-песчаной смеси и начали асфальтирование. На объект выделено около 200 млн рублей. В прошлом году на этой дороге отремонтировали еще 7 км, так что за два сезона обновят более 12 км.

Как делятся в ведомстве, для жителей Новокалманки и Николаевки эти дороги – путь к школам, больницам и соцобъектам. Раньше проезд был небезопасным из-за изношенного покрытия. После ремонта ситуация изменится кардинально.