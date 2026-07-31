Кровля обрушилась, гараж сгорел: крупный пожар в Тальменском районе

Всего за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 13 пожаров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздним вечером 30 июля в селе Шишкино Тальменского района загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия пожарных открытым огнем горели также гараж и надворные постройки, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 160 квадратных метров. В тушении участвовали 9 спасателей и 3 единицы техники.

В результате пожара повреждены стены дома, мебель и личные вещи. Полностью уничтожены кровля дома, гараж и все надворные постройки. К счастью, никто не пострадал.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Всего за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 13 пожаров, 4 из них в жилом секторе. В Барнауле потушен один пожар. Спасатели напоминают о необходимости следить за исправностью печного оборудования.