Грозовые дожди и 30-градусная жара: прогноз погоды на Алтае на три дня

К выходным осадки начнут уступать место потеплению до +33 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие три дня в Алтайском крае и Барнауле сохранится жаркая погода с кратковременными дождями и грозами, сообщили в Алтайском ЦГМС. К выходным осадки начнут уступать место потеплению до +33 градусов.

В пятницу, 31 июля, по краю температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, а днем поднимется до +27…+32 °C. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный до 8 м/с, с порывами до 14 м/с. В Барнауле также ожидаются грозовые дожди: ночью будет +15…+17 °C, днем – от +27 до +29 °C.

В субботу, 1 августа, в районах края сохранится аналогичный температурный режим (+27…+32 °C днем) и вероятность локальных дождей. В Барнауле осадки прекратятся: небольшой дождь возможен лишь в начале ночи, а днем воздух прогреется до +28…+30 °C при северо-восточном ветре 3-8 м/с.

В воскресенье, 2 августа, станет еще жарче. Дневная температура в регионе достигнет +28…+33 °C, местами пройдут небольшие грозовые дожди. В Барнауле установится сухая погода: ночью +16…+18 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +29…+31 °C при слабом восточном ветре.