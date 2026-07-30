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НовостиОбщество30 июля 2026 10:22

Аллею памяти погибших бойцов СВО открыли в Алтайском крае

На мемориале разместили портреты земляков с описанием их боевых наград
Павел БАСТРЫГИН
В селе Сидоровка Романовского района открыли аллею памяти погибшим бойцам СВО

В селе Сидоровка Романовского района открыли аллею памяти погибшим бойцам СВО

Фото: АКЗС.

В селе Сидоровка Романовского района открыли аллею памяти, посвященную местным жителям, погибшим в ходе специальной военной операции. В торжественном мероприятии принял участие депутат АКЗС и председатель краевой ассоциации ветеранов СВО Владимир Громов, сообщили в Законодательном Собрании.

На новой аллее установили стенды с фотопортретами бойцов. Каждую фотографию сопроводили краткой биографической справкой и списком наград, полученных земляками за мужество при выполнении боевых задач.

Создание мемориала стало совместной инициативой местной администрации, ветеранов, семей военнослужащих и неравнодушных жителей села.

Ранее аналогичную аллею открыли в Камне-на-Оби.