Аллею памяти погибших бойцов СВО открыли в Алтайском крае

В селе Сидоровка Романовского района открыли аллею памяти погибшим бойцам СВО Фото: АКЗС.

В селе Сидоровка Романовского района открыли аллею памяти, посвященную местным жителям, погибшим в ходе специальной военной операции. В торжественном мероприятии принял участие депутат АКЗС и председатель краевой ассоциации ветеранов СВО Владимир Громов, сообщили в Законодательном Собрании.

На новой аллее установили стенды с фотопортретами бойцов. Каждую фотографию сопроводили краткой биографической справкой и списком наград, полученных земляками за мужество при выполнении боевых задач.

Создание мемориала стало совместной инициативой местной администрации, ветеранов, семей военнослужащих и неравнодушных жителей села.

Ранее аналогичную аллею открыли в Камне-на-Оби.