В Барнауле дорожники дежурят на проблемных участках ливневок из-за дождя

Дорожники очищают ливнеприемные колодцы Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» выехали на проблемные участки ливневой канализации. С началом дождя специалисты работают на улицах Советской Армии, Павловском тракте, Строителей, Попова, Малахова, Антона Петрова, проезде Северный Власихинский, Шумакова и других, сообщает мэрия.

Дорожники очищают ливнеприемные колодцы от веток, пакетов и другого мусора, который приносит поток воды. Это помогает ускорить спуск воды и избежать подтоплений.

В единой диспетчерской дорожной службы круглосуточно принимают обращения горожан по телефону 504-360.