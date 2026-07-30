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НовостиОбщество30 июля 2026 9:51

В Барнауле дорожники дежурят на проблемных участках ливневок из-за дождя

Бригады чистят колодцы от веток и мусора, чтобы ускорить спуск воды
Павел БАСТРЫГИН
Дорожники очищают ливнеприемные колодцы

Дорожники очищают ливнеприемные колодцы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» выехали на проблемные участки ливневой канализации. С началом дождя специалисты работают на улицах Советской Армии, Павловском тракте, Строителей, Попова, Малахова, Антона Петрова, проезде Северный Власихинский, Шумакова и других, сообщает мэрия.

Дорожники очищают ливнеприемные колодцы от веток, пакетов и другого мусора, который приносит поток воды. Это помогает ускорить спуск воды и избежать подтоплений.

В единой диспетчерской дорожной службы круглосуточно принимают обращения горожан по телефону 504-360.