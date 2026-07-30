Житель Алтая дважды попался мошенникам и потерял 890 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Майминского района увидел в соцсетях объявление о заработке на бирже, перешел по ссылке и заполнил анкету. Через некоторое время ему позвонил «представитель брокерской компании» и рассказал, как легко разбогатеть. Мужчина внес 110 тысяч рублей стартового капитала, сообщает МВД по Республике Алтай.

Когда лжеброкер перевел ему тысячу рублей «прибыли» и предложил увеличить доход, потерпевший добавил еще 400 тысяч. Потом он понял, что его обманули, и решил вернуть деньги через юриста – нашел объявление в интернете. Но «юрист» тоже оказался мошенником и выманил у него еще 320 тысяч рублей.

В итоге мужчина потерял 890 тысяч и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сейчас полицейские ищут обоих злоумышленников.