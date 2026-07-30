Звери в тесных клетках: на Алтае выявили зоопарк без документов

Зоопарк в Троицком районе Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Управление Алтайского Россельхознадзора провело внеплановую проверку в зоопарке «Лаки Ферма» в Троицком районе, расположенном вдоль федеральной трассы Р-256 возле села Троицкое. Инспекция выявила, что индивидуальный предприниматель работал без лицензии на зоопарковую деятельность, сообщает ведомство.

В зоопарке содержатся яки, маралы, козы, лошади, другая живность и домашняя птица. Специалисты также обнаружили нарушения требований к содержанию животных – в частности, размеры вольеров для некоторых из них не соответствуют нормативам.

Ранее контрольное мероприятие с использованием беспилотника уже подтверждало факт демонстрации животных на территории «Лаки Фермы». В отношении предпринимателя возбуждены административные дела по частям 1 и 2 статьи 8.53 КоАП РФ. Также выдано предписание об устранении нарушений.