Фраза «Барнаул – столица мира» официально станет принадлежать горожанам

В скором времени фраза вновь станет народным достоянием Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Фраза «Барнаул – столица мира» официально вернется в общественное пространство. 30 июля глава города Вячеслав Франк встретился с Евгенией Ореховой – дочерью автора знаменитого произведения, сообщает мэрия.

Встреча состоялась после того, как 2 июля Коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала регистрацию товарного знака на предпринимательницу Ольгу Акименко. Ранее, в январе, это вызвало широкий резонанс в Барнауле.

Евгения Орехова предложила зарегистрировать права на фразу за городом, чтобы она всегда принадлежала барнаульцам. Администрация проработала вопрос правовой охраны и рассматривает вариант регистрации знака муниципальным учреждением «Вечерний Барнаул».

«Благодаря вам и вашему отцу фраза официально станет частью города и будет принадлежать всем барнаульцам», – сказал глава города.

Евгения Орехова в ответ поблагодарила администрацию за помощь и назвала это общей победой.