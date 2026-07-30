В Барнауле утвердили дизайн новых остановок за 19,6 млн рублей

В этом году в рамках третьего этапа установят 21 остановочный павильон в едином стиле Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В администрации Барнаула утвердили дизайн новых остановочных павильонов, которые появятся в рамках проекта туристского кода центра города. Заседание Совета по развитию туризма прошло 30 июля, сообщает мэрия.

На эти цели город получил из федерального бюджета 19,6 млн рублей, еще 2,2 млн добавили из городской казны. Новые павильоны установят на проспекте Ленина от площади Баварина до площади Октября, на Демидовской площади, площади Спартака и на проспекте Красноармейском.

Барнаул третий год подряд побеждает в конкурсе нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Всего за 2024-2025 годы реализовали 29 мероприятий, федеральное финансирование составило почти 100 млн рублей. В исторической части города появились арт-объекты, зоны отдыха, обновилась навигация.

В этом году в рамках третьего этапа установят 21 остановочный павильон в едином стиле. Еще два павильона появятся за счет городского бюджета на проспекте Красноармейском у гостиницы «Барнаул» и на проспекте Строителей у кинотеатра «Мир».