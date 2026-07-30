В Барнауле с 3 августа откроется традиционная ярмарка алтайского мёда

С 3 по 31 августа пройдет ежегодная ярмарка меда Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле с 3 по 31 августа пройдет ежегодная ярмарка меда. Традиционное событие организуют при поддержке регионального правительства и администрации города, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Как делятся организаторы, на площади Сахарова ежедневно с 10:00 до 18:00 гости смогут попробовать и приобрести более 30 видов меда – от популярных горного и таежного до редких сортов, собранных с растений из Красной книги.

Главным событием станет краевой праздник «Медовый Спас на Алтае» 14 августа. Его приурочили ко Дню пчеловода Алтайского края. Участие подтвердили пчеловоды, переработчики меда и ремесленники из более чем 15 районов.

В программе – освящение меда, выступления фольклорных коллективов и конкурсы. Завершится праздник розыгрышем лотереи «Медовый запас». Также ярмарки пройдут в Белокурихе, Бийске, Заринске и Рубцовске.