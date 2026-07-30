Парень с сайта знакомств обокрал девушку в Барнауле на 75 тысяч

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские раскрыли кражу у 19-летней жительницы Барнаула, которая познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком по имени Егор. После трех дней переписки девушка согласилась на ночную прогулку с ним и его другом Семеном, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Компания каталась по городу до пяти утра, после чего новые знакомые предложили продолжить вечер в квартире Семена. Девушка согласилась, около шести утра она отправилась спать. Проснувшись, она не обнаружила ни новых друзей, ни своих золотых украшений – цепочки и кольца.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался безработный Семен, который, как выяснилось, протрезвев, заметил лежащие на диване украшения и забрал их. Мужчина сдал золото в ломбард за 13 тысяч рублей и потратил деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Девушка оценила ущерб в 75 тысяч рублей.