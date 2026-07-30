Новая поликлиника открылась в Смоленском районе Алтая за 750 млн рублей

Медучреждение рассчитано на 210 посещений в смену. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

В Смоленском районе открылась новая поликлиника центральной районной больницы. Медучреждение рассчитано на 210 посещений в смену и обеспечит качественной помощью более 20 тысяч жителей района и соседних территорий, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем MAX-канале.

Необходимость строительства назрела давно – старая поликлиника работала в здании 1936 года. Общие расходы на строительство и оснащение оборудованием превысили 750 млн рублей. Около 440 млн выделили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», остальное – из краевого бюджета.

«Рад видеть, что и в Смоленской ЦРБ, и в других медучреждениях края работает все больше молодых специалистов, наставниками которых выступают заслуженные врачи», – отметил губернатор.

За последние пять лет в Алтайском крае построили и отремонтировали почти 150 медицинских объектов. Строительство еще одной поликлиники продолжается в Камне-на-Оби, а до конца года новое учреждение откроют в Зональном районе.