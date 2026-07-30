Барнаульскую Общественную палату вновь возглавил Борис Черниченко

Борис Черниченко возглавляет Общественную палату с 2023 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Общественная палата Барнаула нового созыва на первом пленарном заседании 29 июля единогласно переизбрала председателем Бориса Черниченко. В голосовании участвовали 33 члена палаты, 9 из которых вошли в состав впервые, сообщает мэрия.

Борис Черниченко возглавляет Общественную палату с 2023 года, а в ее составе работает с 2020 года. При его участии усилилась роль структуры в диалоге между горожанами, общественными организациями и властью, организовано представительство членов палаты во всех районах Барнаула.

Новый состав расширил свою структуру: вместо трех отраслевых комитетов теперь будет пять, в том числе выделены комитеты по здравоохранению и по экономике. Заместителем председателя вновь избран профессор БЮИ Петр Фризен.

«Сочетание новых кадров и сложившегося костяка экспертов дает уверенность, что работа палаты будет еще более сильной», – отметил Черниченко.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил предыдущий состав и выразил надежду, что обновленная палата останется связующим звеном между властью и обществом.