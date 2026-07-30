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НовостиОбщество30 июля 2026 3:43

Барнаульская семья отправилась в путешествие до Турции на автодоме

Путешественники планируют проехать тысячи километров
Павел БАСТРЫГИН
Финальная точка путешествия - Турция

Финальная точка путешествия - Турция

Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья Тимофея из Барнаула решилась на масштабное автомобильное путешествие. Вместе с тремя детьми барнаульцы едут на автодоме через регионы России и страны зарубежья, держа путь в Турцию, сообщает сообщество Барнаул 22.

Маршрут автопутешественников начался в Барнауле и уже прошел через Омск, Екатеринбург, Казань, Волгоград и Владикавказ. Границу проехали без задержек.

Ребята уже проехали через несколько регионов РФ. Скриншот видео Барнаул 22

Ребята уже проехали через несколько регионов РФ. Скриншот видео Барнаул 22

«Мы хотим подарить нашим троим детям незабываемое детство и показать, что путешествовать можно не только на самолёте. На автодоме реально доехать не только до Горного Алтая, но и до других стран», – рассказал глава семейства.

Впереди у барнаульцев остановка в Грузии, где они планируют навестить родственников, затем продолжительный маршрут по Турции и поездка в Армению. Возвращаться домой семья намерена через Минеральные Воды, Эльбрус, Дагестан, Чечню и Казахстан.