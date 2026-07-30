Барнаульская семья отправилась в путешествие до Турции на автодоме

Финальная точка путешествия - Турция Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья Тимофея из Барнаула решилась на масштабное автомобильное путешествие. Вместе с тремя детьми барнаульцы едут на автодоме через регионы России и страны зарубежья, держа путь в Турцию, сообщает сообщество Барнаул 22.

Маршрут автопутешественников начался в Барнауле и уже прошел через Омск, Екатеринбург, Казань, Волгоград и Владикавказ. Границу проехали без задержек.

Ребята уже проехали через несколько регионов РФ. Скриншот видео Барнаул 22

«Мы хотим подарить нашим троим детям незабываемое детство и показать, что путешествовать можно не только на самолёте. На автодоме реально доехать не только до Горного Алтая, но и до других стран», – рассказал глава семейства.

Впереди у барнаульцев остановка в Грузии, где они планируют навестить родственников, затем продолжительный маршрут по Турции и поездка в Армению. Возвращаться домой семья намерена через Минеральные Воды, Эльбрус, Дагестан, Чечню и Казахстан.