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НовостиОбщество30 июля 2026 3:19

Новая дорога к селу Дружба на Алтае обошлась в 120 млн

Дорогу к одному из крупных сельхозпроизводств привели в порядок
Павел БАСТРЫГИН
Обновленный отрезок длиной более 3 км ведет к въезду в село Дружба

Обновленный отрезок длиной более 3 км ведет к въезду в село Дружба

Фото: Минтранс Алтайского края.

В Целинном районе завершили ремонт участка трассы Марушка – Дружба – Рупосово. Обновленный отрезок длиной более 3 км ведет к въезду в село Дружба, сообщает краевой Минтранс.

Работы выполнили специалисты Северо-Восточного ДСУ. Подрядчик укрепил дорожное покрытие с помощью ресайклера, уложил два слоя асфальта, обновил обочины, разметку и знаки. На ремонт направили около 120 млн рублей.

Справка. Дорога служит основной транспортной артерией для местного агропроизводства, обеспечивая доставку продукции и безопасный проезд для жителей.

В этом году в Целинном районе по нацпроекту также обновят участки трасс Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области и Троицкое-Целинное.