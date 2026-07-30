Новая дорога к селу Дружба на Алтае обошлась в 120 млн

Обновленный отрезок длиной более 3 км ведет к въезду в село Дружба Фото: Минтранс Алтайского края.

В Целинном районе завершили ремонт участка трассы Марушка – Дружба – Рупосово. Обновленный отрезок длиной более 3 км ведет к въезду в село Дружба, сообщает краевой Минтранс.

Работы выполнили специалисты Северо-Восточного ДСУ. Подрядчик укрепил дорожное покрытие с помощью ресайклера, уложил два слоя асфальта, обновил обочины, разметку и знаки. На ремонт направили около 120 млн рублей.

Справка. Дорога служит основной транспортной артерией для местного агропроизводства, обеспечивая доставку продукции и безопасный проезд для жителей.

В этом году в Целинном районе по нацпроекту также обновят участки трасс Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области и Троицкое-Целинное.